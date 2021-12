Sparkassen: LBBW bestätigt finale Verhandlungen zum Kauf der Berlin Hyp

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Immobilienfinanzierers Berlin Hyp. „Wir können bestätigen, dass die LBBW mit der Landesbank Berlin Holding AG finale Verhandlungen über den Kauf der Berlin Hyp führt“, erklärte ein Sprecher am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zu weiteren Details äußere sich das Institut zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Neben der LBBW buhlten die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und das Sparkassen-Fondshaus Deka um eine Übernahme der Berlin Hyp. Am Montag hatte es in Finanzkreisen geheißen, die LBBW solle den Zuschlag bekommen.