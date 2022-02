Sparkassen: Ost-Sparkassen mit weniger operativem Gewinn und mehr Negativzinsen

Zum geplanten Zentralinstitut der Sparkassen in ganz Deutschland äußerte sich Weskamp zurückhaltend. Wichtig sei vor allem, dass es gelinge Risiken im Landesbankensektor zu senken. Denn in der Vergangenheit habe es hier wiederholt Probleme gegeben, wo dann Sparkassen hätten einspringen müssen. Zudem müsste ein Spitzeninstitut zentrale Funktionen wie die Unterstützung im Auslandsgeschäft übernehmen. Wer hier Vorschläge mache, habe den OSV an seiner Seite. Man müsse dies aber sorgfältig debattieren.