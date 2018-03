Sparkassen: Smartphone-Konto Yomo wird zum Fiasko

Ein Konto nur auf den Smartphone eröffnen und führen. Mit der App „Yomo“ wollen die Sparkassen so Fintechs Konkurrenz machen, doch die neue „Mobile-Bank“-Initiative entwickelt sich offenbar zum Fiasko. Dem Internetportal „Finanz-Szene.de“ zufolge, hat sich die Haspa – und damit die größte Sparkasse hierzulande – zumindest vorübergehend aus dem Projekt zurückgezogen. Statt auf Yomo wolle man sich zunächst auf die Umstellung des eigenen IT-Systems konzentrieren, bestätigte eine Sprecherin der Instituts. „Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, ein mobiles Konto für die junge Zielgruppe erst ab Mitte 2019 anzubieten.“ Doch selbst ob es sich bei diesem „mobilen Konto“ dann um Yomo handeln wird, ist offenbar unsicher. Denn parallel hat die Hamburger Sparkasse zuletzt diverse andere App-Projekte vorangetrieben, die sich womöglich zu einem eigenen neuen Konto-Angebot verknüpfen ließen. Auch die Bremer Sparkasse könnte dem Internetportal zufolge möglicherweise ausscheren. Eine Sprecherin des Instituts wollte sich dazu nicht äußern, ebenso wenig ein Sprecher von Yomo. Hier weitere Details – und was Haspa-Chef Vogelsang den Yomo-Machern so alles vorwirft.