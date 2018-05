Sparkurs Deutsche Bank verkleinert Führungsgremium im Privatkundengeschäft

14. Mai 2018

Die Deutsche Bank will sparen und fängt in der Führungsetage an: Das Privatkundengeschäft verkleinert sein Leitungsgremium deutlich.