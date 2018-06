Sparmaßnahmen: NordLB will auch bei der Deutschen Hypo Arbeitsplätze abbauen

MagdeburgDie NordLB nimmt beim geplanten Jobabbau auch die ertragsstarke Immobilientochter Deutsche Hypo unter die Lupe. „Wir bringen jetzt natürlich die Deutsche Hypothekenbank wieder mit rein in die Diskussion“, sagte der stellvertretende Konzernchef Hinrich Holm am Montag in Magdeburg.