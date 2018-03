Spekulation rund um Börsengang: Blackrock könnte sich an DWS-Börsengang beteiligen

Zum weiteren Zeitplan sagten mehrere Insider nun: Die Veröffentlichung der Preisspanne für die Aktien werde für Sonntag erwartet, der Börsenprospekt am Montag. Am Wochenende dürfte dann auch klar sein, ob ein Ankeraktionär bei der DWS einsteigt. Die Deutsche-Bank-Großaktionäre HNA und Katar würden sich wohl nicht an der DWS beteiligen, wie einer der Insider sagte.