Spielekonsolen: Sony verrät den Preis für die neue Playstation 5

Der Microsoft-Rivale bietet mit der im neuen Design überwiegend weißen Playstation 5 eine kostengünstigere Version ohne Festplattenlaufwerk an, da sich digitale Downloads zum Standard in der Gaming-Industrie entwickeln. Die Nachfrage nach Spielekonsolen hat in der Corona-Krise angezogen und ließ die Aktien des japanischen Herstellers nach einem Einbruch im März um 46 Prozent anziehen.