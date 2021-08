Sportrechte: Real Madrid wehrt sich gegen geplanten Rechteverkauf von La Liga

Die Beteiligungsgesellschaft CVC versucht im europäischen Profifußball den Fuß in die Tür zu kommen, nachdem dieser von der Corona-Pandemie finanziell schwer gebeutelt wurde. CVC war aber bereits in Italien am Widerstand der Vereine gescheitert. Auch in Deutschland schreckt die Mehrheit der Bundesligisten vor einem angedachten Verkauf der Auslandsrechte zurück.