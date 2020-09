Springer Friede Springer und Mathias Döpfner im Interview: „Es fühlt sich richtig an“

Herr Döpfner, wenn Sie einem in der deutschen Medienszene nicht bewanderten Menschen Ihre Karriere in den vergangenen 20 Jahren in einem „Bild“-Zeitungs-tauglichen Satz erklären sollten - wie würde dieser Satz lauten?

Mathias Döpfner: Ich hatte als Boulevardjournalist nie eine besondere Begabung. Ich probiere es mal: „Er kam, um zu bleiben“.

Mehr: Friede Springer bringt Döpfner als ihren Nachfolger in Stellung