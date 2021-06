Staatliche Förderbank Neue Spitze - Investmentbanker Wintels startet als KfW-Chef im Oktober

23. Juni 2021

Noch bis zum Herbst bleibt der jetzige Chef, Günther Bräuning, an Bord. Dann geht er in den Ruhestand und übergibt an Citigroup-Topmanager Wintels.