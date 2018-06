Staatsanleihen: EZB kauft 2019 deutsche Titel für 50 Milliarden Euro

LondonDie EZB wird nach Einschätzung der Finanzagentur des Bundes im nächsten Jahr rund 50 Milliarden Euro an deutschen Staatsanleihen erwerben. So wolle die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Anleihenbestand weiterhin stabil halten, teilte Geschäftsführer Tammo Diemer der Nachrichtenagentur Reuters per E-mail mit. Die Euro-Hüter hatten unlängst angesichts der günstigen Konjunkturlage die Weichen für eine weniger expansive Ausrichtung gelegt.