Staatsverschuldung: Italiens Notenbank: Land anfällig für Spannungen an den Finanzmärkten

Die starke Staatsverschuldung macht Italien aus Sicht der heimischen Notenbank anfällig für Spannungen an den Finanzmärkten. Zwar sei der Schuldenstand tragfähig, aber ein weiterhin sehr hohes Niveau habe zur Folge, dass Italien „stark exponiert“ für derartige Spannungen sei, sagte der Chef der Wirtschafts- und Statistik-Abteilung der Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, am Dienstag in einer Parlamentsanhörung. Um diesen Risiken entgegenzuwirken seien staatliche Investitionen und Reformen zur Steigerung der Produktivität wesentlich.