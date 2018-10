Stabilisierungsmaßnahme: Siemens streicht in Kraftwerkssparte Teil des Urlaubsgelds

Das normale tarifliche Urlaubsgeld, rund 70 Prozent eines Monatsgehalts, und das Weihnachtsgeld sind von der Regelung unberührt. In der Sparte arbeiten in Deutschland rund 16.000 Menschen für Siemens, 2900 von ihnen verlieren in den kommenden Jahren ihren Arbeitsplatz. Der „Spiegel“ berichtet in der neuesten Ausgabe ebenfalls über die Pläne.