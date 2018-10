Stagnierende Wirtschaft: Britische Industrie stellt weniger her

LondonDie britische Industrie hat ihre Produktion im August überraschend gedrosselt. Die Unternehmen stellten 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Ökonomen hatten mit einem leichten Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet. Wegen der schwächelnden Industrie und einer schrumpfenden Bauproduktion stagnierte die gesamte Wirtschaftsleistung im August. Gestützt wurde sie von Einzelhandel und Gastgewerbe, die jeweils ein Wachstum meldeten.