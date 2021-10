Stahlindustrie: Salzgitter befürchtet Produktionsprobleme wegen Strompreis-Explosion

Die Gas- und Strompreise in Europa sind in den vergangenen Monaten auf Rekordstände geklettert. Ursache hierfür sind unter anderem die hohe Nachfrage der Wirtschaft nach dem Höhepunkt der Coronakrise, der Energiehunger in Asien, eine schwache Ökostromerzeugung, geringer gefüllte Gasspeicher und höhere Preise für Verschmutzungsrechte. Die Großhandelspreise am wichtigen niederländischen Gas-Handelspunkt TTF sind seit Januar um mehr als 400 Prozent gestiegen. Die Großhandelspreise für Strom haben sich verdoppelt.