Standort Frankfurt: Banken in London forcieren trotz Brexit-Übergangsfrist den schnellen Umzug

„Die Übergangszeit wird an den Plänen nichts ändern“, so der Topbanker einer europäischen Großbank, „wir müssen in den nächsten Monaten ohnehin mit der Verlegung der ersten Jobs loslegen.“ Man könne mit der Umsetzung der Brexit-Pläne nicht mehr länger warten. „Selbst mit Übergangsphase ist die Zeit für einige Dinge recht knapp.“