Star Wars: Von der Weltall-Seifenoper zum Milliardengeschäft

Etwas mehr als 1,6 Millionen Besucher sahen den achten Teil der Filmreihe zwischen Donnerstag und Sonntag in deutschen Kinos. Auch in Nordamerika bleibt das „Star Wars“-Universum unschlagbar: Am Eröffnungswochenende spielte das neue Abenteuer um Luke Skywalker und Generalin Leia an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete. Das sei der zweitbeste jemals gemessene Kinostart der USA - hinter dem Vorgängerfilm „Star Wars: Das Erwachen der Macht“, der 2015 an seinem Eröffnungswochenende rund 248 Millionen Dollar eingespielt hatte.