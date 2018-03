Start ins Berufsleben: Die meisten Mittzwanziger hatten schon eine Lebenskrise

DüsseldorfMitte 20: Das ist das Alter, in dem heutzutage viele junge Menschen ihr Studium abschließen und in das Berufsleben starten, auf das sie so viele Jahre hingearbeitet haben. Doch anstatt den neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen zu genießen, befinden sich viele Mittzwanziger in einer Lebenskrise, wie eine Studie des Berufsportals Linkedin zeigt.