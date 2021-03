Start-up: Milliardenschwerer Börsengang für US-Fintech Chime geplant

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet. Es zählt zu den am schnellsten wachsenden Finanztechnologie-Plattformen in den USA. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde wurde Chime mit 14,5 Milliarden Dollar bewertet. Eine Chime-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern. Das Unternehmen profitiert davon, dass immer weniger Menschen in Bankfilialen gehen. Stattdessen machen sie ihre Finanzgeschäfte über das Smartphone. Corona hat den Trend beschleunigt.