Start-ups auf der Hannover Messe: Diese Jungunternehmer fordern Siemens, Bosch und ABB heraus

So stellt beispielsweise das Bremer Unternehmen Sensosurf simple Bauteile wie Schrauben oder Flaschlager her, die mit einem integrierten Sensor versehen sind. Werden sie in Maschinen eingebaut, senden sie je nach Ausführung verschiedene Signale: Schwingungen, Temperatur oder Krafteinwirkung zum Beispiel. Ein Computer wertet die Daten aus – und warnt, sollte ein Bauteil in naher Zukunft kaputtgehen.