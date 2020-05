Statistik Deutsche zahlen für Strom mit am meisten in Europa

Strom für Haushalte ist in Deutschland so teuer wie fast nirgends in der Europäischen Union. Die Bundesrepublik lag Ende 2019 in der europäischen Statistik mit 28,70 Euro pro 100 Kilowattstunden nur knapp hinter Dänemark, wo noch 50 Cent mehr fällig wurden. Der Durchschnitt der EU-Staaten lag nur bei 21,60 Euro, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte.