Statistik Mehr als jeder zweite Verbraucher nutzt Onlinebanking

Immer mehr Menschen in Deutschland erledigen einen Teil ihrer Bankgeschäfte über das Internet. 56 Prozent der Befragten erklärten bei einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes, dass sie im ersten Quartal 2020 Onlinebanking für die Überprüfung des Kontostands und Überweisungen nutzten, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei 53 Prozent und 2010 bei 37 Prozent.