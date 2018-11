Statistische Bundesamt: Deutschlands Exporte sinken überraschend

In den ersten drei Quartalen zusammen verkauften die deutschen Unternehmen Waren im Wert von 988 Milliarden Euro ins Ausland, was einem Plus von 3,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei wuchs das Geschäft mit EU-Ländern mit 4,6 Prozent überdurchschnittlich, das mit der Euro-Zone sogar um 5,4 Prozent. Die Ausfuhren in die Drittländer, wozu beispielsweise die USA und China gehören, legten dagegen nur um 2,1 Prozent zu.