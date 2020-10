Statistisches Bundesamt: Industrie steigert Anteil an Stromerzeugung – Erdgas wichtigster Energieträger

Die Industrie hat ihren Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland 2019 gesteigert. Er lag 1,2 Prozentpunkte höher als 2018, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Insgesamt kam die Industrie auf einen Anteil von 13,8 Prozent an der von der amtlichen Statistik erfassten Stromerzeugung von Kraftwerken. Insgesamt haben die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus 53,4 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Ausgenommen sind Windkraft- und Photovoltaikanlagen.