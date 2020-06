Statistisches Bundesamt Inflationsrate in Deutschland steigt im Juni auf 0,9 Prozent

Der Preisauftrieb in Deutschland hat im Juni wieder angezogen. Die Verbraucherpreise lagen um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Mai war die jährliche Inflationsrate mit 0,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren gesunken – vor allem wegen eines massiven Rückgangs der Energiepreise in der Corona-Krise.