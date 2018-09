Steag und Siemens: EU-Kommission genehmigt Gaskraftwerk in Herne

BrüsselDie EU-Kommission hat Pläne für ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau eines Gaskraftwerks in Herne gebilligt. Hinter dem Projekt stehen der Energieversorger Steag und der Siemens-Konzern. Die Kommission hat keine Wettbewerbsbedenken, wie sie am Montag in Brüssel mitteilte.