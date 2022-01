Steigende Energiepreise Wer Billigstrom kauft, muss mit den Konsequenzen leben!

Sie wolle „regulatorische Schritte“ prüfen, um den Billigstromanbietern auf den Leib zu rücken, sagte Lemke der Deutschen Presseagentur: „Wir werden nicht zulassen, dass es bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern abgeladen wird, wenn Billigstromanbieter in die Insolvenz gehen, oder massenhaft Verträge kündigen.“ Und Habeck sagte dem „Handelsblatt“, es müsse verhindert werden, dass „die Leute, die 50 oder 100 Euro sparen wollen, am Ende die Geprellten sind“. Und: „Dass sich die Menschen in dem guten Glauben, ein günstiges Angebot bekommen zu haben, jetzt im teureren Grundversorgungstarif wiederfinden, kann nicht einfach so ohne Konsequenzen bleiben.“