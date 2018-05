Steigende Verbraucherpreise: US-Inflation auf höchstem Stand seit über einem Jahr

WashingtonTeureres Benzin hat die US-Verbraucherpreise im April so kräftig steigen lassen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Sie erhöhten sich um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten mit diesem Ergebnis gerechnet, nachdem die Inflationsrate im März bei 2,4 Prozent gelegen hatte. Besonders stark verteuerte sich Benzin mit 13,4 Prozent, nachdem die Ölpreise gestiegen waren. Sie sind in dieser Woche noch weiter gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Sanktionen gegen das Ölförderland Iran angekündigt hat. Experten rechnen damit, dass dies die Inflation weiter befeuern dürfte.