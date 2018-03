Steigerung trotz Brexit: Auslandsgeschäft sorgt für Aufwind bei der Deutsche Leasing

Mit Blick auf die USA und den drohenden Handelskrieg gab sich Ostermann gelassen – und kündigte überdies einen Ausbau des Geschäfts in Nordamerika an: „In den USA sind wir noch relativ klein und sehen dort weiteres Wachstumspotenzial“, sagte er. Man agiere langfristig und werde im Zweifel „überwintern“, wie man es auch im Fall der Wirtschaftssanktionen in Russland getan habe. Dort wuchs das Neugeschäft zuletzt um 80 Prozent, wenngleich von kleiner Basis.