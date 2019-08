Stellenabbau: HSBC Deutschland setzt nach Gewinnrückgang Rotstift an

Für das zweite Halbjahr erwartet das Geldhaus zwar Besserung, doch dies werde „nicht für ein Vorsteuerergebnis auf der Höhe des Vorjahres ausreichen“. Noch im Februar hatte das Institut erklärt, ein Vorsteuerergebnis in etwa auf Höhe des Vorjahres zu erwarten. „Weil der Gegenwind von der Zins- und Konjunkturseite heftiger wird, werden wir unsere Kosten an das schwächer als geplante Erlöswachstum anpassen“, kündigte von Schmettow an.