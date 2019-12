Steuerermittlung HSBC-Tochter akzeptiert Millionen-Vergleich in USA

Eine Schweizer Tochter der Großbank HSBC hat in einem Konflikt mit US-Behörden um angebliche Beihilfe zur Steuerhinterziehung einen Vergleich akzeptiert. Die Ermittlungen werden gegen eine Zahlung von 192,4 Millionen Dollar (173,5 Millionen Euro) eingestellt, wie das Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Es ging bei der Untersuchung um die Frage, ob die Schweizer Vermögensverwaltung der Bank US-Kunden in den Jahren 2000 bis 2010 half, Steuern am Fiskus vorbeizuschleusen.