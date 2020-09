Steuerhinterziehung Neuer Cum-Ex-Prozess in Wiesbaden

Der Anwalt lebt seit der Durchsuchung seiner Frankfurter Kanzlei und seiner Wohnung vor sieben Jahren in der Schweiz. Er hatte in der Vergangenheit erklärt, er würde an einem Verfahren persönlich teilnehmen und nötigenfalls durch alle Instanzen gehen. Für einen aktuellen Kommentar war sein Anwalt zunächst nicht erreichbar.