Steuerskandal: Cum-Ex: Zwei britische Banker in Dänemark angeklagt

Ob sie aber tatsächlich ins Gefängnis müssen, ist offen. Einer der Banker wohne in Dubai, der andere in Großbritannien. Solange sie nicht physisch vor Gericht erschienen, könne der Prozess nicht fortgesetzt werden. „Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, dass sie von sich aus in Dänemark zu einem Prozess erscheinen werden, bei dem ihnen viele Jahre Gefängnis drohen“, sagte Staatsanwalt Per Fiig.