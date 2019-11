Erneute Durchsuchung im Steuerskandal um „Cum-Ex“-Aktiendeals: Staatsanwälte und Steuerfahnder haben diesen Dienstag in insgesamt zwölf Wohnungen und Geschäftsräumen in Hessen und Bayern nach Beweisen für schwere Steuerhinterziehung gesucht. Außerdem wurde eine Wohnung in den Niederlanden durchsucht.