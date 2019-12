Strafprozess Prozess um „Cum-Ex“-Steuerdeals: Privatbank M. M. Warburg will zahlen

Beim ersten Strafprozess um „Cum-Ex“-Steuerdeals zu Lasten der Staatskasse hat die in das Verfahren herangezogene Bank M. M. Warburg angekündigt, Geld an den Fiskus zahlen zu wollen. Man führe seit längerem Gespräche mit den Finanzbehörden, damit „alle mit diesen Geschäften erzielten Gewinne unverzüglich an den Fiskus ausgekehrt werden“, sagte der Anwalt der Bank, Christian Jehke, am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht.