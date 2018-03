Strategie: Deutsche Bank prüft Einsparungen im Investmentbanking

Auf graduelle Anpassungen hatte vor kurzem bereits Finanzvorstand James von Moltke die Mitarbeiter und die Investoren eingestimmt. Das Geschäft solle in diesem Jahr gestutzt werden, so von Moltke auf einer Konferenz in London. Radikale Einschnitte halte er nicht für ratsam, weder für die Bank, noch für die Aktionäre.