Strategiewechsel: Ölfirma OMV will auf dem Weg zur Klimaneutralität den Gewinn stabil halten

Der Wiener OMV-Konzern will mit einem grundlegenden strategischen Umbau weg von Öl und Gas hin zu mehr Chemie und nachhaltigen Kraftstoffe bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Gleichzeitig soll der Gewinn zumindest mittelfristig nicht leiden: Das operative Ergebnis vor Lagereffekten (CCS Ebit) soll in den kommenden acht Jahren mindestens sechs Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im Vorjahr hatte dieses bei 5,96 Milliarden Euro gelegen. Gleichzeitig soll die progressive Dividendenpolitik, also eine zumindest gleichbleibende bis steigende Gewinnausschüttung, fortgesetzt werden.