Streaming-Zusatzangebote EuGH stärkt Netzneutralität in drei Verfahren – Niederlagen für Telekom und Vodafone

Mit Blick auf die in der Vergangenheit vorgenommenen Einschränkungen der auch „Zero Rating“ genannten Tarife heißt es in der Mitteilung des Gerichts: „Eine solche Geschäftspraxis verstößt gegen die allgemeine, in der Verordnung über den Zugang zum offenen Internet aufgestellte Pflicht, den Verkehr ohne Diskriminierung oder Störung gleich zu behandeln.“ Nach der Wortmeldung des EuGH gehen nun separate Verfahren an zwei deutschen Gerichten weiter – es ist nun aber klar, dass die Unternehmen dort auf verlorenem Posten stehen.