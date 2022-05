Streaminganbieter: Fokussierung auf Video-Streaming zahlt sich für Disney aus

Der Disney-Konzern wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Firmenchef Bob Chapek sagte mit Blick auf die Streamingzahlen, man sei „eine Klasse für sich“. Disney ist erst im November 2019 in das Streaming-Geschäft eingestiegen und holt seither schnell auf - unter anderem mit Serien aus dem Star-Wars-Universum wie „Das Buch von Boba Fett“ und bald auch „Obi-Wan Kenobi“. Bis Ende des Geschäftsjahres 2024 will der Konzern auf 230 bis 260 Millionen Abonnenten kommen. Disney werde zu einer „echten Gefahr“ für Netflix, sagte Shahid Khan, Partner bei der Technologieberatungsfirma Arthur D. Little.