Streaminganbieter: Spotify hält trotz rassistischer Äußerungen an Podcast-Moderator fest

Der Musik-Streaminganbieter Spotify hält an dem wegen rassistischer Aussagen in die Kritik geratenen Podcast-Moderatoren Joe Rogan fest. Er verurteile zwar das, was Rogan von sich gegeben habe, es sei aber nicht richtig, diesen zum Schweigen zu bringen, teilte Spotify-Geschäftsführer Daniel Ek in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter mit, die am Sonntag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.