Streamingdienst: Apple TV+ schreibt Geschichte mit Oscar als „Bester Film“

Apple TV+ hat bei der Oscarverleihung in Los Angeles Geschichte geschrieben. Erstmals wurde einem Streamingdienst die höchste Ehre zuteil. Am Sonntag erhielt der US-Technologiekonzern für den Film „Coda“ über eine gehörlose Familie den Titel „Bester Film des Jahres“. In der Filmbranche gilt die prestigeträchtige Top-Auszeichnung als Hinweis darauf, dass sich die Streamingdienste inzwischen auch in Hollywood etabliert haben.