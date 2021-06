Streamingdienst Netflix erschließt mit Online-Shop für Fanartikel neue Umsatzquelle

Angesichts der Popularität von Serien wie „Tiger King“ oder „Stranger Things“ galt das Merchandising bei vielen Analysten schon länger als logischer nächster Schritt für das Unternehmen. So wimmelt es im Internet bereits von selbst gemachten Fanartikeln. Netflix-Chef Reed Hastings hatte in den vergangenen Jahren bereits Interesse an diesem Geschäftsbereich und auch an weiterführenden Projekten wie Themenparks bekundet – allerdings eher für die langfristige Planung.