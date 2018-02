In der 40. StreamTeam-Folge melden sich WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker live aus den USA und Europa und widmen sich dem ersten "Amazon Go" Store, der vor einem guten Monat in Seattle eröffnet hat. Sie sprechen darüber, wie man dort einkauft, welche Waren erhältlich sind und was dies für die Zukunft des Einzelhandels bedeutet. Den Stream können Sie um ca. 20.15 Uhr hier oder auf Miriam Meckels Facebook-Seite ansehen.