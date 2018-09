StreamTeam Folge 50 Eine Woche digitales China

Mit einer Wirtschaftsdelegation hat sich die WirtschaftsWoche vor Ort in Peking und Shanghai angesehen, wie Chinas beeindruckendes digitales Ökosystem funktioniert und warum China im Bereich der künstlichen Intelligenz so weit fortgeschritten ist. WirtschaftsWoche-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker lassen die gewonnenen Erkenntnisse der Woche Revue passieren. Den in Shanghai aufgezeichneten Stream sehen Sie hier oder auf Miriam Meckels Facebook-Seite.