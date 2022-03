Streik: Verdi will von Mittwoch bis Freitag Versicherer bestreiken

Die Gewerkschaft Verdi will ihren Forderungen in der Tarifrunde der privaten Versicherungswirtschaft in dieser Woche mit Streiks Nachdruck verleihen. Am Mittwoch (30. März) sind zunächst die Beschäftigten in Wiesbaden, dem Sitz des Versicherungskonzerns R+V, zum Streik aufgerufen, wie Verdi am Dienstag mitteilte.