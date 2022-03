Streit in den USA: Allianz entschädigt Lehrer-Pensionsfonds mit 643 Millionen Dollar

Ein Lehrer-Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Arkansas bekommt einen Großteil der Verluste mit Hedgefonds in der Coronakrise von der Allianz ersetzt. In einem am Donnerstag bekanntgewordenen Vergleich einigte sich der Münchner Versicherer mit dem Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) auf einen Betrag von 643 Millionen Dollar, wie die „Arkansas Democrat-Gazette“ unter Berufung auf Angaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz berichtete.