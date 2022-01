Streit um Aufsichtsrat: Aareal-Investor Petrus will neue Aufsichtsräte abwählen lassen

Der aktivistische Investor Petrus Advisers will die Abwahl der drei Personen die erst vergangene Woche auf Vorschlag der Bank von einem Gericht zur Besetzung des Aufsichtsrats eingesetzt worden waren, „bei nächster Gelegenheit veranlassen“, wie er am Montag erklärte. Er finde es „befremdlich“, dass das Gericht drei Kandidaten „gegen die Mehrheit der Aktionäre“ in den Aufsichtsrat bestellt habe, die mittels einer überhasteten Auswahl und auf Kosten von Diversität und Unabhängigkeit nominiert worden seien.