Streit um Übernahme: Uniper-Chef unter Beschuss – Hedgefonds beantragt Sonderprüfung

Schäfer appellierte vielmehr an Fortum, jetzt konstruktiv zusammen zu arbeiten. Er räumte zwar ein, dass es in den vergangenen Monaten teilweise „emotional“ zugegangen sei. Letztlich komme man aber zu einem Punkt, an dem man die Fakten anerkennen müsse: Und für Uniper heiße das, dass der Konzern vermutlich einen neuen Großaktionär bekommt. „Wir sollten jetzt nicht zu viel nach hinten schauen, sondern nach vorne und was wir gemeinsam schaffen können.“