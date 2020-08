Stresstest: Fed legt individuelle Kapitalanforderungen für Großbanken fest

Die US-Notenbank Fed hat nach ihrem umfassenden Stresstest individuelle Kapitalvorgaben für die großen Geldhäuser in den USA festgelegt. Unter den Instituten mit einer Bilanzsumme von mehr 100 Milliarden Dollar erhielten die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley die höchsten Vorgaben: Sie müssen „harte“ Kernkapitalquoten (CET1) von 13,7 beziehungsweise 13,4 Prozent vorhalten, wie die Federal Reserve am Montag mitteilte. Von der US-Tochter der Deutschen Bank wird eine harte Kernkapitalquote von 12,3 Prozent verlangt. Sie verfügte Ende 2019 jedoch bereits über eine mehr als doppelt so hohe Quote. Die Vorgaben werden ab dem 1. Oktober wirksam.