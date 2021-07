Strom statt Pillen Merck will mit Bioelektronik chronische Krankheiten therapieren

Die Elektrode des Start-ups, die aussieht wie eine durchsichtige Plastikfolie, ist also nur noch einige Tausendstel Millimeter dünn und trotzdem stabil. Die Miniaturisierung erlaubt es, Implantate gezielt an einzelne Nervenfasern zu heften statt an ganze Nervenbündel. „So verhindern wir, dass wir bei Therapien ungewollt Nerven mit beeinflussen, die etwa zum Herzen führen“, sagt Aguilar.